الجيش: المخابرات أحالت على القضاء المختص 4 مطلوبين بجرائم مختلفة

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "​مديرية المخابرات​ أحالت على ​القضاء​ المختص كلًّا من: "ح. ج"، "ن. أ"، "ح. و" و"ع. ع"، لتعاطيهم ​المخدرات​ ولتجوّلهم بواسطة سيارة مسروقة ضبطت بداخلها كميّة من المخدرات، ولإقدام الأوّل على الإعتداء بالضرب على أحد العناصر الأمنية، إضافة إلى وجود ملاحقات قضائيّة عدّة بحقّهم بجرائم ضرب و​محاولة خطف​ وتهديد". إضغط للمزيد

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