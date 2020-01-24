أرسلان التقى كوبيش وعرض معه التطورات السياسيّة

التقى رئيس الحزب الديمقراطي ال​لبنان​ي النائب ​طلال أرسلان​ المنسق الخاص للأمين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وعرض معه التطورات السياسيّة المحليّة والإقليميّة.

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