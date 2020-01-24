رويترز: سندات لبنان السيادية المقومة بالدولار تخفض الى 2.7 سنت

أشارت وكالة "​رويترز​" الأميركية إلى أن "سندات ​لبنان​ السيادية المقومة ب​الدولار​ تخفض بما يصل إلى 2.7 سنت قبيل اجتماع ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ مع ​صندوق النقد​ غدا السبت". إضغط للمزيد

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