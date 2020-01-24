لقاء تضامني تكريمي لعميد الاسرى السوريين صدقي المقت في السفارة السورية

أقيم لقاء تكريمي لعميد الاسرى السوريين صدقي المقت ورفيقه امل ابو صالح في ​السفارة السورية​ في ​بعبدا​ بحضور الوزير ​الدولة​ السابق لشؤون ​مجلس النواب​ ​محمود قماطي​ و​السفير السوري​ في ​لبنان​ ​علي عبد الكريم علي​ ومعاون الملف الفلسطيني الشيخ عطالله حمود نظمت هيئة ممثلي الاسرى والمحررين في السجون الفلسطينية تحدث خلاله الوزير محمود قماطي وسعادة السفير السوري د. علي عبد الكريم علي والأسير المحرر انور ياسين. وأكد علي أن "​سوريا​ بصمودها الأسطوري دافعت عن الأمة بأكملها"، منوها بتضحيات الأسير المحرر صدقي المقت "الذي قدم أروع مثال للوفاء والصمود وان المجد لا يصنعه ​المال​ بل عزة النفس والكرامة والصمود".

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