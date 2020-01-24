ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "​فرق مكافحة الإرهاب​ وقوات الدرك التركية نفّذت عمليّتين بشكل متزامن في ولايتي "قهرمان مرعش" و"يوزغات" ضدّ أشخاص يُشتبه بصلته بتنظيم "داعش" الإرهابي". وأوضحت أنّ "العمليتين أسفرتا عن توقيف مشتبهين في "قهرمان مرعش" وآخر في "يوزغات"، حيث جرى إحالتهم إلى السلطات القضائيّة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الأمن التركي أوقف 3 أشخاص يشتبه بانتمائهم لـ"داعش" في عمليتين متزامنتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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