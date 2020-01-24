السلطات اليونانية تعلن تسليم مواطن روسي لفرنسا متهم بجرائم سيبرانية

أعلمت السلطات اليونانية، السفارة الروسية في أثينا رسمياً، بتسليم المواطن الروسي ألكسندر فينيك، الذي تتهمه عدة دول بجرائم سيبرانية، إلى السلطات الفرنسية.
وأعلن المتحدث باسم السفارة الروسية أن السفارة "تلقت إخطارا رسميا من الجانب اليوناني، بتسليم فينيك إلى فرنسا".
وقد تم اعتقال ألكسندر فينيك باليونان في تموز 2017، بطلب من الولايات المتحدة على خلفية اتهامات، شملت تبييض 4 مليارات دولار عبر منصة لتداول العملة الافتراضية.
وتتهم فرنسا فينيك بارتكاب جرائم سيبرانية، بما فيها غسل أموال. ولم يعترف فينيك بجرمه، ونفى مسؤوليته عن إدارة أي منصة إلكترونية، مشيراً إلى إنه كان مستشارا فنيا في المنصة المشار إليها، وليس مديرها.
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