ستة قتلى بإطلاق النار في جنوب ألمانيا

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فرانكفورت: أعلنت الشرطة ان ستة أشخاص قتلوا واصيب اثنان بجروح خطيرة في إطلاق نار في بلدة روت إم سي بجنوب ألمانيا الجمعة.

وقع اطلاق النار في بلدة روت ام سي، ويعتقد أن دوافع المهاجم المشتبه شخصية.

وصرحت الشرطة في بلدة الين المجاورة لوكالة فرانس برس انه تم اعتقال رجل يرتبط بعلاقة شخصية مع الضحايا، ولم يرد مؤشر على مشاركة مسلحين اخرين في الهجوم.

وصرحت الشرطة للتلفزيون المحلي ان المشتبه به الماني.

وعقب اطلاق النار نحو الساعة 12,45 (11,45 ت غ)، وصلت الشرطة الى الموقع لتعثر على القتلى والجرحى في فندق محلي والمنطقة المحيطة به.

وذكرت صحيفة بيلد ان القتلى هم افراد من عائلة المهاجم الذي قالت ان عمره نحو 37 سنة.

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ولم تتمكن الشرطة من تأكيد صلة القرابة أو هوية مطلق النار.

وقع الحادث بالقرب من محطة القطارات في روت ام سي، البلدة البالغ عدد سكانها 5200 شخصا والقريبة من هايدلببرغ.

وفي رسالة على تويتر دعت شرطة بلدة الين السكان الى "التوقف عن اطلاق التكهنات" بشأن الحادث.

وقالت الشرطة والنيابة انه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الهجوم في مؤتمر صحافي في روت ام سي في وقت لاحق من الجمعة.

ورغم أن القانون يسمح بامتلاك الاسلحة في المانيا، إلا أنه لا يمكن الحصول عليها دون ترخيص، كما تجري مراقبتها عن كثب ما يجعل عمليات اطلاق النار الجماعية نادرة نسبيا.