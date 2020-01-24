قاصر مغربي يطعن شابا في مليلية المحتلة ويفر هاربا – التفاصيل

مثل قاصر مغربي أمام المحكمة في مدينة مليلية المحتلة، صباح يوم الجمعة، بتهمة طعن مواطن إسباني، يبلغ من العمر 27 سنة، بالسلاح على مستوى ساقه.

وبحسب صحيفة “لا فانغوارديا” الإسبانية، فإن الشرطة في مليلية المحتلة ألقت القبض، قبل أسابيع، على القاصر، الذي يشتبه في أنه طعن شابا إسبانيا بسلاح أبيض، قبل أن يفر هاربا.

وأوضحت الصحيفة المذكورة أن المتهم، الذي يبلغ من العمر 15 سنة، تم إيداعه بالأحداث إلى حين إجراء محاكمته، اليوم، بينما لا يزال الضحية في المستشفى يتلقى العلاج، بعد أن تلقى طعنة غادرة على مستوى ساقه من طرف المتهم.

وقال متحدث باسم مقر قيادة الشرطة في مليلية المحتلة إن “المتهم يبلغ من العمر 15 سنة، ويحمل الجنسية المغربية”.