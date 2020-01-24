إسوة بالرجال.. نساء “بنيونش” يخضن تكوينا في مجال الصيد البحري التقليدي

استفادت تسع نساء من جماعة “بنيونش”، التابعة لإقليم المضيق-الفنيدق، من دورة تكوينية، في مجال الصيد البحري التقليدي، امتدت على مدى 3 أيام، واختتمت، أمس الخميس، من أجل شروعهن في ممارسة هذا النشاط، إسوة بالرجال، بعدما كانت حكرا عليهم فقط.

ونُظمت الدورة التكوينية المذكورة من طرف تعاونية “موجة بنيونيش للصيد التقليدي”، بمركز للتكوين البحري، تابع لمعهد تكنولوجيا الصيد البحري في العرائش.

وركزت الدورة التكوينية للنسا في مجال الصيد البحري التقليدي على شقين، نظري، وآخر تطبيقي، من أجل الرفع من مستوى مهاراتهن في هذا المجال، والتصرف الصحيح في حالات تعرضهن للمخاطر، فضلا عن تجريب مجموعة من آليات الصيد، لتعريف المستفيدات على ظروف الإبحار.

وتهدف الدورة التكوينية نفسها إلى تمكين المستفيدات من الآليات التقنية، المرتبطة بالإبحار على متن قوارب الصيد التقليدي، في أفق تمكينهن من دفاتر بحرية لولوج المهنة بطريقة احترافية.