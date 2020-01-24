صيادلة المغرب غاضبون من آيت الطالب وإضراب وطني قريبا

يسود احتقان، وغضب وسط عدد كبير من صيادلة المغرب، بسبب ما أسموه سياسة “اللامبالاة للوزارة تجاه الأوضاع المتدهورة للصيدليات”.
وغضبة صيادلة المغرب تترجمه خطوتهم الاحتجاجية، التي أعلنوها، قبل أيام، والمقررة في يوم 10 فبراير المقبل، مبرزين أنها خطوة تصعيدية أولية في وجه وزارة الصحة.
وقال محمد حبابي، رئيس كونفدرالية صيادلة المغرب، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن الممثلين عن الصيادلة المغرب سبق أن طلبوا عقد لقاء مع وزير الصحة، خالد آيت الطالب، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض من طرف الوزارة”.
وأبرز المتحدث ذاته أن “صيادلة المغرب يستعدون إلى خوض وقفة احتجاجية حاشدة يوم 10 فبراير المقبل”، مهددا بأن “الخطوة الاحتجاجية المذكورة تعد أولية؛ إذ في حالة عدم تفاعل وزارة الصحة مع مطالبهم، سيعلنون إضرابا وطنيا لجميع صيادلة المغرب”.
وأوضح رئيس كونفدرالية صيادلة المغرب أن” وزارة الصحة قدمت رسائل سلبية في الثلاثة أشهر الأخيرة، التي تهدد من خلالها المسلك الطبيعي للأدوية”، مبرزا أن الوزارة “تراجعت عن التزاماتها السابقة في تنزيل توصيات اللجنة المشتركة مع الوزير السابق لإصلاح القطاع”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “وزارة الصحة لم تعد تتواصل بصفة نهائية، مع التمثيلية المهنية للصيادلة، ونهج سياسة الآذان الصماء، تجاه قضاينا المصيرية”، وفقا لتعبيره.
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