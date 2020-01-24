يد المنتخب الوطني تهزم الغابون وتتأهل إلى كأس العالم

حجز المنتخب الوطني لكرة اليد، بطاقة عبوره إلى نهائيات كأس العالم التي ستحتضنها الملاعب المصرية سنة 2021، بعدما تغلب اليوم الجمعة، على الغابون، في لقاء تحديد صاحب المركز الخامس في كأس أمم إفريقيا المقامة بتونس.

وحسمت العناصر الوطنية المباراة لصالحها بنتيحة 31_27، علما أن بلوغه هذه المواجهة جاء عقب فوزه على منتخب الرأس الأخضر الأربعاء الفارط، في ثاني جولات الدور الثاني من المجموعة الثانية، التي تضم أيضا المنتخب التونسي، والجزائري.

و بتأهله اليوم، يلحق المنتخب الوطني بمنتخبات مصر، وأنغولا، ثم تونس، والجزائر، التي ضمنت تأهلها إلى “المونديال” عقب بلوغها نصف نهائي الكأس الإفريقية.

وتقام مباراتا المربع الذهبي اليوم، إذ يواجه المنتخب المصري نظيره الجزائري، بينما يضرب البلد المنظم تونس موعدا مع أنغولا في المباراة الثانية.