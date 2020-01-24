بعد أقل من أسبوع من تجميد اعترافها بـ”البوليساريو”، حظيت الحكومة البوليفية، باعتراف مغربي جديد.
وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة، بلاغا أعلنت فيه عن اعتراف المغرب بالحكومة البوليفية، وانضمامه إلى الجهود الدولية من أجل تحقيق الأهداف التي حددتها الدعوة لإجراء انتخابات عامة في بوليفيا.
وتأتي الخطوة المغربية الجديدة، بعد أيام من تجميد حكومة بوليفيا العلاقات مع جبهة “البوليساريو” الانفصالية، وسحب الاعتراف بها كدولة مقابل تعزيز العلاقات مع المغرب ودعم مساعي الأمم المتحدة في ملف الصحراء المغربية، بعدما كانت بوليفيا من أكبر المدافعين عن الجبهة الانفصالية في العالم إلى جانب دول الجزائر وفنزويلا وجنوب إفريقيا.
ونشرت وزارة الخارجية البوليفية في موقعها على شبكة الإنترنت مساء الاثنين الماضي، بيانا مطولا تتحدث فيه عن العلاقات الجديدة مع المغرب والأسباب التي دفعتها الى سحب الاعتراف بالبوليساريو كدولة.
وكانت بوليفيا قد ثمنت دعم المغرب للتغيير الحاصل فيها، بعد فشل الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتصويت البرلمان على جنين أنييز رئيسة مؤقتة للبلاد في أفق إجراء انتخابات جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أيام من سحب اعترافها بـ”البوليساريو”.. المغرب يعلن اعترافه بالحكومة البوليفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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