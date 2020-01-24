“ولادكم عندنا وبناتنا عندكم..مشاركين اللحم”…”الداودية” تثير الجدل بتصريح في السعودية

بعد الجدل الذي خلقته الفنانة الشعبية، زينة الداودية، بإصدارها أغنية تتغنى فيها بملك السعودية سلمان، بعنوان “سلمان الحزم”، ضجت مواقع التواصل، اليوم الجمعة، بمقطع فيديو من حفلها في السعودية، أثناء كلمتها للجمهور، التي جرت عليها، أيضا، وابلا من الانتقادات.

وأثناء تحيتها للجمهور السعودي، بالغت الداودية في المدح، وتلميع صورة المملكة السعودية، ما أثار حفيظة رواد مواقع التواصل، معتبرين كلمة الداودية تملقا للنظام الحاكم، خصوصا بعد أغنيتها الأخيرة سلمان الحزم، التي اعتبرتها فئة من الجمهور ورقة أشهرتها لضمان الحضور بكثافة في المملكة، التي تشهد حفلات، ومهرجانات، طوال فترات السنة.

الداودية زل لسانها أثناء كلمتها، وقالتكذلك :” أولادكم عندنا وبناتنا عندكم مشاركين اللحم والدم”، وهي عبارة ربطها نشطاء ومستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بالصورة السيئة المتداولة عن المغربيات في الخليج.

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وفي إطار منح الفنانة زينة الداودية فرصة للدفاع عن نفسها وسط زوبعة الانتقادات، وإعمال مبدأ حق الرد، حاول “اليوم24″الاتصال بها، غير أن إدارة أعمالها اعتذرت، مؤكدة أنها ستوصل إليها الرسالة، وإذا رغبت في التعليق سترد على اتصالنا.

وتعرضت الداودية، في الفترة الأخيرة، لانتقادات، نتيجة غنائها، ومدحها لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، حيث وجدت فئة من الجمهور أن عملها “سلمان الحزم” يملأه التملق، ويسيء إلى المغاربة، باعتبارها تحدثت نيابة عنهم في الأغنية، وحتى مشاهير وجهوا لها أسهم الانتقادات مثل الفنانة لبنى أبيضار، والاعلامي رضوان الرمضاني.