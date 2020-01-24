سامسونغ تعتزم إطلاق ميّزة "المشاركة السريعة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعتزم شركة "سامسونغ" إطلاق ميزة جديدة ستحمل اسم "المشاركة السريعة" (Quick Share) لتكون بديلًا عن ميزة "إير دروب" (AirDrop) الخاصة بشركة "آبل".

وقال موقع "XDA-Developer" إنها تُمكن من الحصول على ملف "APK" من الميزة التي ستكون أداةً بسيطة لتسريع تبادل الملفات مع هواتف "غالاكسي" (Galaxy) من سامسونغ. ولكنه لا يُمكّن من مشاركة الملفات، نظرًا لكون الملف الخاص بالميزة كان للاختبار فقط.

وأوضح الموقع أن الميزة ستعمل عمل خدمات مشاركة الملفات بين الأجهزة القريبة، التي تسمح تبادل الصور، والفيديو، والملفات الأخرى بين هواتف غالاكسي، وهي تتيح خيارين للمشاركة، الأول لجهات الاتصال فقط، والآخر للجميع. أما خيار (جهات الاتصال فقط) فهو يسمح بمشاركة الملفات مع مستخدمي خدمة (Samsung Social) الآخرين الموجودين في جهات الاتصال، في حين سيوفر خيار الجميع إرسال واستقبال الملفات مع أي شخص يملك هاتفًا يدعم الميزة.

وعلى عكس ميزة "أير دروب" من "آبل"، فإن ميزة (Quick Share) من سامسونغ ستدعم الحوسبة السحابية، إذ سوف تسمح للمستخدمين برفع الملفات إلى خدمة "سامسونغ كلاود" (Samsung Cloud) السحابية، حيث يمكن بث تلك الملفات إلى الأجهزة التي تدعم منصة إنترنت الأشياء التابعة لسامسونج، ويمكن أن يصل حجم الملفات 1 جيجابايت، مع دعم مشاركة 2 جيجابايت في اليوم.

ويُرجح إطلاق ميزة (Quick Share) مع هواتف (جالاكسي إس20) المنتظرة في 11 شباط/ فبراير المقبل. مع الإشارة إلى أن سامسونغ ليست الشركة الوحيدة في توفير ميزة لمشاركة الملفات، إذ إن شركة جوجل تعمل على ميزة باسم "المشاركة القريبة" (Sharing Nearby).