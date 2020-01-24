القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل ستة أشخاص بإطلاق نار، اليوم الجمعة، في بلدة روت إم سي، بمحافظة بادن فورتمبيرغ، جنوبي ألمانيا، وفق وسائل إعلام محلية.
وأفادت وكالة "دي بي أيه" وصحيفة "بيلد" بأن ستة أشخاص قتلوا في إطلاق النار، ووفق المصادر ذاتها، وقع إطلاق نار عقب خلاف شخصي.
فيما أكد متحدث باسم الشرطة أن "عددًا" من الأشخاص جرحوا وأن أكثر من شخص قتلوا "على الأرجح"، مضيفًا أنه تم توقيف المهاجم المشتبه الذي يعتقد أن دافعه شخصي.
كانت هذه تفاصيل خبر ستة قتلى بإطلاق النار في جنوب ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.