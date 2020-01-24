ستة قتلى بإطلاق النار في جنوب ألمانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل ستة أشخاص بإطلاق نار، اليوم الجمعة، في بلدة روت إم سي، بمحافظة بادن فورتمبيرغ، جنوبي ألمانيا، وفق وسائل إعلام محلية.

وأفادت وكالة "دي بي أيه" وصحيفة "بيلد" بأن ستة أشخاص قتلوا في إطلاق النار، ووفق المصادر ذاتها، وقع إطلاق نار عقب خلاف شخصي.

فيما أكد متحدث باسم الشرطة أن "عددًا" من الأشخاص جرحوا وأن أكثر من شخص قتلوا "على الأرجح"، مضيفًا أنه تم توقيف المهاجم المشتبه الذي يعتقد أن دافعه شخصي.