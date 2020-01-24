القبض على إرهابيين اثنين في الموصل قادمين من دهوك

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في مدينة الموصل قادمين من محافظة دهوك. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة الثالث القت القبض على إرهابيين اثنين في سيطرة قوباني شرقي مدينة الموصل، بعد عودتهما من محافظة دهوك التي هربوا اليها اثناء معارك التحرير وضبطت بحوزتهما بندقتي كلاشنكوف".



وأضافت أن "الإرهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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