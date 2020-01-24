بالفيديو.. مياه الامطار تغرق غالبية شوارع الديوانية

هذه المشاهد ليست من بحيرة فينسيا او البندقية الإيطالية بل هي مشاهد لغرق شوارع الديوانية بعد تساقط الامطار ليلة أمس، والتي تظهر تردي واقع الخدمات في المحافظة، فهنا امتزجت النفايات بالمياه الاسنة ومياه الامطار، لتشكل صورة تحكي معاناة مدينة تفتقر الى الخدمات وشبكات الصرف الصحي نتيجة الفساد في مشاريعها الخدمية، كما يقول مواطنين. دائرة مجاري الديوانية عزت غرق الشوارع الى قلة التخصيصات المالية وقلة آلياتها، ما دفعها الى استئجار آليات بالاتفاق مع مقاولين لسحب مياه الامطار، بالإضافة الى تلكؤ مشروع مجاري الديوانية الكبير الذي تنفذه شركة الرافدين والذي لم يكتمل منذ ثمانية أعوام حتى الان، ومن المفترض يقدم الخدمات الى اغلب احياء المدينة.

ونتيجة لتفشي الفساد في مشروع مجاري الديوانية الكبير من قبل الشركة المنفذة وبعض المسؤولين، جعل المدينة تفتقر الى البنى التحتية وشبكات الصرف الصحي، بحسب مراقبين.

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