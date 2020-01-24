أردوغان: علينا أن لا نسمح بتدهور الأوضاع الأمنية في العراق

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، على ضرورة عدم السماح بتدهور الأوضاع الأمنية في العراق. ونقلت "الجزيرة" عن أردوغان قوله خلال لقائه المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، :"بحثت مع ميركل القضايا الإقليمية لاسيما الأوضاع في ليبيا". وأضاف :"علينا أن لا نسمح بتدهور الأوضاع الأمنية في العراق"، داعياً جميع الأطراف إلى "العمل على التهدئة والسلام".



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