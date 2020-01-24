عودة المصادمات على سريع محمد القاسم وتسجيل ثمانية حالات اختناق

افاد مصدر امني، الجمعة، بعودة المصادمات على سريع محمد القاسم في بغداد، فيما اشار الى انه تم تسجيل ثمانية حالات اختناق.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "المصادمات بين المتظاهرين والقوات الامنية عادت على سريع محمد القاسم في بغداد"، مبينا ان "القوات الامنية اطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع".
واضاف انه "تم تسجيل ثمانية حالات اختناق بسبب هذه القنابل"، مشيرا الى ان "اصابة احدهم خطيرة".
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