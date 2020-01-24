الرئيس الروسي يعتزم إجراء استفتاء على تعديلات دستورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء استفتاء على تعديلات دستورية، بحسب المتحدث الرئاسي الروسي.

وقال المتحدث دميتري بيسكوف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، الجمعة، إن مثل هذا الاستفتاء ليس مجرد إجراء شكليا، وسيكون تصويتا بنعم أو لا".

وصوت مجلس النواب الروسي، الخميس، بالإجماع، لصالح التعديلات التي تمنح مزيدا من السلطة للبرلمان ورئيس الوزراء ومجلس الدولة.



ويشمل مشروع القانون حدا أدنى للأجور، ومخصصات للمعاشات استنادا إلى تكلفة المعيشة، وهي أوجه يمكن أن تساعد في إقناع الشعب بالتصويت من جديد للرئيس فلاديمير بوتين.



يذكر أن بوتين (67 عاما) يتولى مقاليد السلطة منذ عقدين، سواء رئيسا للبلاد أو رئيس حكومة، وهو أطول رئيس روسي وسوفيتي بقاء في الحكم منذ جوزيف ستالين.