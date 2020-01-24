بريطانيا: رفض واشنطن تسليم زوجة الدبلوماسي "إنكار للعدالة"

ندّدت بريطانيا، الجمعة، برفض الولايات المتحدة تسليمها زوجة دبلوماسي أمريكي متّهمة بأنها مسؤولة عن حادث سير مميت في المملكة، معتبرةً أنه "إنكار للعدالة".

وكانت واشنطن رفضت طلبا بريطانيا لتسليم زوجة دبلوماسي أمريكي تدعى "آن ساكولاس" بشأن واقعة حادث مروري أودى بحياة شاب بريطاني خلال وجودها في لندن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان: "وقت وقوع الحادث‭ ‬وخلال مدة إقامتها في المملكة المتحدة فإن المواطنة الأمريكية في هذه القضية لديها حصانة من الملاحقة الجنائية".

وتابع، وفقا للبيان: "إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على طلب التسلم الذي قدمته المملكة المتحدة فسوف يجعل الاحتجاج بالحصانة الدبلوماسية باطلا من الناحية العملية وسيمثل سابقة مقلقة للغاية".

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وكان متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية قال إن لندن أرسلت طلبا لتسلم زوجة دبلوماسي أمريكي غادرت البلاد العام الماضي بعد حادث تصادم مروري أسفر عن قتل شاب بريطاني عمره 19 عاما.

وأوضح في بيان أنه "بعد قرار الاتهام الذي أعلنته هيئة الادعاء أرسلت وزارة الداخلية طلبا للولايات المتحدة لتسليم آن ساكولاس بتهمة التسبب بموت شخص نتيجة القيادة المتهورة".

ويسعى الادعاء البريطاني إلى تسلم آن ساكولاس بسبب الحادث الذي وقع في أغسطس/آب الماضي وأدى إلى مقتل هاري دن الذي كان يقود دراجة نارية.

وكشفت أسرة الشاب البريطاني عن أن ساكولاس كانت تقود سيارتها في الاتجاه العكسي عند وقوع الحادث قرب قاعدة لسلاح الجو في وسط إنجلترا يستخدمها الجيش الأمريكي.

وتم منح ساكولاس حصانة دبلوماسية وغادرت بريطانيا بعد فترة وجيزة من الحادث.