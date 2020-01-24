استقرار صحة مبارك رئيس مصر الأسبق عقب إجراء جراحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أن حالة والده الصحية مستقرة عقب إجرائه عملية جراحية مساء أمس الخميس.

وقال علاء مبارك، الجمعة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".: "أجرى والدي مساء أمس عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله".

و تفاعل متابعوا نجل الرئيس الأسبق مع تغريدته، متمنيين للرئيس المصري الأسبق تمام الشفاء العاجل.





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يأتي ذلك بعد قرابة شهرين من خضوع قرينة الرئيس الأسبق، سوزان مبارك، لجراحة دقيقة في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكشف علاء مبارك حينها عن خضوع والدته لجراحة دون أن يفصح عن طبيعة حالتها الصحية أو تفاصيلها.

جدير بالذكر أن آخر الأحكام القضائية الصادرة بحق الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ما قضت به محكمة مصرية، نهاية ديسمبر الماضي، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بإلزام السلطات المصرية بسحب الأوسمة والنياشين والتحفظ ومصادرة العقارات المملوكة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال.

كما قضت المحكمة بعدم إلزام مبارك ونجليه برد جميع المبالغ التي تحصّل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة، بعد إدانته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية".