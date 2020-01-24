الجبير: النظام الإيراني لا يلتزم بما يقول وعليه تغيير سلوكه

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العين الإخباريةالجمعة 2020/1/24 06:20 م بتوقيت أبوظبي
عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية
قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير: "إن النظام الإيراني لا يلتزم بما يقول وعليه أن يغير سلوكه".
وأضاف، في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن العقوبات المفروضة على إيران نتيجة أفعالها العدائية في المنطقة.
وأشار الجبير إلى أن بلاده لم تطلق رصاصة واحدة صوب إيران، ولم تمول الجماعات الإرهابية كما يفعلون.
وأكد أن السعودية تسعى إلى تعزيز تواصلها مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا سياسيا واقتصاديا بين المملكة ودول الاتحاد.
وشدد الجبير على ضرورة العمل المشترك من أجل حل الأزمات في مختلف أنحاء العالم.
وعن الأزمة اليمنية، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية: "لا نريد حل عسكري في اليمن ويجب أن ندعم الحل السياسي هناك".
ويرعى النظام الإيراني العديد من الأذرع الإرهابية في الخارج، حيث تدعم طهران مليشيات الحشد الشعبي في العراق والحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان.
ويقدم فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا، الدعم المالي والعسكري لهذه المليشيات التي أسفرت عملياتها في البلدان التي تتواجد فيها عن مقتل وإصابة آلاف الأبرياء.
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