الصين تغلق جزء من سورها العظيم بسبب فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يناير 2020

قررت الصين إغلاق جزء من سور الصين العظيم سعيا لمنع انتشار فيروس كورونا.



وأودى تفشى مرض كورونا الجديد فى عدد من المدن الصينية، بحياة العشرات وإصابه المئات، قبل أن ينتقل إلى بعض مدن العالم، إلى اتخاذ السلطات الصينية لإجراءات عاجلة للتصدى للمرض، وكان أبرزها بناء مستشفى مخصص لعلاجه، وفقا لتقرير لوكاله اسوشيتدبرس الامريكية. وأوضح التقرير أنه فى عشية رأس السنة القمرية الجديدة تم إغلاق وسائل النقل فى ثمانى مدن على الأقل، المدن هى ووهان، حيث يتركز المرض، وسبعة من جيرانها فى مقاطعة هوبى بوسط الصين: إيزو وهوانجقانج وتشيبى وتشيانجيانج وتشيجيانج وجينغمن وشيانتاو. وقالت حكومة ووهان إنها ستقوم ببناء مستشفى مخصص له مساحة 1000 سرير على غرار منشأة شيدتها بكين خلال وباء "سارس"، سيتم بناء المستشفى على مساحة 25000 متر مربع، ومن المقرر الانتهاء منه فى 3 فبراير، حسبما ذكرت السلطات البلدية.