كشف علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن إجراء والده لعملية جراحية أمس الخميس.
وكتب علاء، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدونيتات القصيرة تويتر اليوم الجمعة، قائلاً: "أجرى والدي مساء أمس عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله".
وذكرت وسائل إعلامية أن حسن الغندور، وهو أحد المقربين من عائلة مبارك، قد نفى تعرض الرئيس الأسبق لوعكة صحية ونقله للمستشفى.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن الغندور قوله إن مبارك بخير ولا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة.
وأفادت وسائل إعلامية بأن مبارك نقل في سرية تامة إلى مستشفى الجلاء العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.
وذكر الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم"، نقلاً عن مصدر له، أن مبارك دخل يوم الثلاثاء الماضي إلى المستشفى، وكان من المقرر حجزه في قسم الدماغ والأعصاب لإجراء فحوصات طبية، إلا أن نجليه جمال وعلاء، رفضا أن يتم وضع مبارك في جناح مفتوح.
كانت هذه تفاصيل خبر في سرية تامة.. مبارك يجري عملية جراحية.. ونجله يكشف تطورات حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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