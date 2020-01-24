ميركل: يجب بذل مجهود لترسيخ وقف إطلاق النار في ليبيا

أكدت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​، "ضرورة بذل جهود لجعل اتفاق وقف ​إطلاق النار​ في ​ليبيا​ الذي وصفته بالهش راسخًا، وإن الصراع في ليبيا تراجع بالتزامن مع المحادثات التي عقدت في ​روسيا​"، مشيرة إلى "أهمية انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة قريبًا، وانه سيتم المصادقة على المواد المعتمدة خلال ​مؤتمر برلين​ حول ليبيا في ​مجلس الأمن الدولي​".

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