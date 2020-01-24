الجبير: لا علاقات للسعودية مع إسرائيل ولحل الأزمات بالتنسيق والحوار

أعلن وزير ​الدولة​ للشؤون الخارجية السعودي ​عادل الجبير​، في ​مؤتمر​ صحفي، "عدم وجود علاقات للسعودية مع ​إسرائيل​، و​السعودية​ متمسكة بحل الدولتين وفق قرارات ​مجلس الأمن​"، متسائلاً عن "كيفية التفاوض مع ​إيران​ إذا كان دستورها ينص على تصدير ​الثورة​، وان العقوبات فرضت على إيران بسبب سلوكها في المنطقة وليس برغبة من السعودية، ويجب حل الأزمات والصراعات في المنطقة بالتنسيق والحوار"، مشيراً إلى أن "الشعب الإيراني شعب معتدل تاريخيا لكن النظام اختطف الدولة، و​الدستور​ الإيراني ينص على تصدير الثورة فكيف لنا التفاوض مع ​طهران​"؟.

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