السلطات الصينية: عزل أكثر من 40 مليون شخص لمكافحة فيروس كورونا

أعلنت ​السلطات الصينية​ عن تدابير احترازية لمنع إنتقال الفيروس "كورونا" الجديد، فبعد أن أعلنت سابقاً عن عزل 11 مليون مواطن، أعلنت اليوم عن عزل 40 مليون صيني للحد من إنتشاره.

وفيروس "كورونا" الجديد الذي بات يسمى بـ "فيروس ووهان" نظرا لاكتشاف أول حالة إصابة به في هذه المدينة، ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

ومن أول أعراض الإصابة بالفيروس، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.