وزارة المياه الأردنية : سدي الوالة والبويضة يفيضان لأول مرة هذا الموسم

أعلنت وزارة ​المياه​ في ​الأردن​، ان سدي الوالة والبويضة يفيضان لأول مرة هذا الموسم.

وكانت الوزارة قد حذرت في وقت سابق، من فيضان سد الوالة، بعدما اقترب امتلاؤه بكامل طاقته التخزينية باتجاه وادي الوالة والهيدان للمرة الأولى هذا العام.

ودعا الناطق الإعلامي باسم الوزارة، ​عمر سلامة​، المواطنين "إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وعدم الاقتراب من مجرى الوادي"، مؤكداً أن "نسبة تدفق المياه إلى داخل جسم السد تجاوزت 40 مترا مكعبا في الثانية".

ويقع سد الوالة في محافظة مأدبا، وتقدر سعة تخزينه بـ 9.3 مليون متر مكعب، وتستخدم مياهه للري والتغذية الجوفية.