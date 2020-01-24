أعلنت وزارة المياه في الأردن، ان سدي الوالة والبويضة يفيضان لأول مرة هذا الموسم.
وكانت الوزارة قد حذرت في وقت سابق، من فيضان سد الوالة، بعدما اقترب امتلاؤه بكامل طاقته التخزينية باتجاه وادي الوالة والهيدان للمرة الأولى هذا العام.
ودعا الناطق الإعلامي باسم الوزارة، عمر سلامة، المواطنين "إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وعدم الاقتراب من مجرى الوادي"، مؤكداً أن "نسبة تدفق المياه إلى داخل جسم السد تجاوزت 40 مترا مكعبا في الثانية".
ويقع سد الوالة في محافظة مأدبا، وتقدر سعة تخزينه بـ 9.3 مليون متر مكعب، وتستخدم مياهه للري والتغذية الجوفية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة المياه الأردنية : سدي الوالة والبويضة يفيضان لأول مرة هذا الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.