أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، لعد لقائه المستشارة الالمانية انجيلا ميركل انه جرى البحث في "القضايا الإقليمية لاسيما الأوضاع في ليبيا"، موضحاً ان "تركيا والمانيا تدعمان الحل السياسي في ليبيا، وقرار مجلس الأمن الدولي الذي يعترف بالشرعية الليبية، والتطورات الإقليمية تؤكد أهمية التعاون بين تركيا وألمانيا، ومن أهداف الدعم لحكومة الوفاق الليبية هو التأكيد على المسار السلمي"، لافتاً الى "عدم السماح للإرهاب التجذر فيها".
من جهة ثانية، أكد اروغان "عدم السماح بتدهور الأوضاع الأمنية في العراق"، داعياً "جميع القوى للعمل على التهدئة والسلام".
كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان: من أهداف دعمنا لحكومة الوفاق الليبية هو التأكيد على المسار السلمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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