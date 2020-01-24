اردوغان: من أهداف دعمنا لحكومة الوفاق الليبية هو التأكيد على المسار السلمي

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، لعد لقائه المستشارة الالمانية ​انجيلا ميركل​ انه جرى البحث في "القضايا الإقليمية لاسيما الأوضاع في ​ليبيا​"، موضحاً ان "​تركيا​ و​المانيا​ تدعمان الحل السياسي في ليبيا، وقرار ​مجلس الأمن الدولي​ الذي يعترف بالشرعية الليبية، والتطورات الإقليمية تؤكد أهمية التعاون بين تركيا و​ألمانيا​، ومن أهداف الدعم ل​حكومة​ الوفاق الليبية هو التأكيد على المسار السلمي"، لافتاً الى "عدم السماح للإرهاب التجذر فيها".

من جهة ثانية، أكد اروغان "عدم السماح بتدهور الأوضاع الأمنية في ​العراق​"، داعياً "جميع القوى للعمل على التهدئة و​السلام​".