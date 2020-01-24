وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الفرنسي تعزيز التعاون

بحث وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، في باريس العلاقات الثنائية وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات المختلفة خصوصا تطورات الأوضاع في ليبيا وإيران والسودان، لا سيما التعليمية والتكنولوجية والثقافية.
وأكد بن زايد أن "جامعة السوربون أبوظبي، ومتحف اللوفر أبوظبي، يمثلان نموذجاً مميزاً للشراكة بين البلدين الصديقين، التي لا تقتصر وحسب على الجوانب السياسية والاقتصادية، وإنما تمتد أيضاً لتشمل الجوانب الثقافية والمعرفية والعلمية".
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