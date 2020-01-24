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وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الفرنسي تعزيز التعاون

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بحث وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، مع نظيره الفرنسي ​جان إيف لودريان​، في ​باريس​ العلاقات الثنائية وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات المختلفة خصوصا تطورات الأوضاع في ​ليبيا​ و​إيران​ و​السودان​، لا سيما التعليمية والتكنولوجية والثقافية.

​وأكد بن زايد أن "​جامعة السوربون​ ​أبوظبي​، و​متحف اللوفر​ أبوظبي، يمثلان نموذجاً مميزاً للشراكة بين البلدين الصديقين، التي لا تقتصر وحسب على الجوانب السياسية والاقتصادية، وإنما تمتد أيضاً لتشمل الجوانب الثقافية والمعرفية والعلمية".

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