مادورو: أعلن فشل المؤامرة الإنقلابية لغوايدو في فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ بـ"فشل المغامرة الانقلابية" التي قام بها زعيم المعارضة ​خوان غوايدو​، وذلك بعد عام من إعلان الأخير نفسه رئيسا مؤقتا ل​فنزويلا​.

وأشار مادورو أمام مئات من أنصاره شاركوا في "​تظاهرة​ مناهضة للإمبرياليّة"، متوجها بكلامه إلى زعيم المعارضة غوايدو "اللعنة. من الذي انتخبك؟". واعتبر مادورو أن غوايدو "خائن لوطنه".

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية منذ كانون الثاني الماضي عندما نصب غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا بدلا من مادورو، بدعم دولي وخاصة من قبل ​واشنطن​، إلا أن تلك الجهود تعثرت وفشل غوايدو في الإطاحة بالرئيس الشرعي للبلاد نيكولاس مادورو.