ظريف رداً على الجبير: الدول الطبيعية لا تستبدل قنصليتها بمسالخ

رد وزير الخارجية ال​إيران​ية ​محمد جواد ظريف​، على تصريحات وزير ​الدولة​ السعودي لشؤون الخارجية ​عادل الجبير​، مؤكداً أن إيران لا تحدد أي شرط مسبق للتفاوض.

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار ظريف إلى أن "الدول الطبيعية لا تهاجم جيرانها ولا تتسبب بإيجاد أزمات إنسانية ولا ترفض التفاوض" وأن "الدول الطبيعية لا تستبدل قنصليتها بمسالخ"، في إشارة إلى عملية قتل الإعلامي جمال الخاشقجي في قنصلية ​السعودية​ في ​تركيا​.

كما أشار إلى أن "إيران لا تحدد أي شرط مسبق للتفاوض".