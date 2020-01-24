إسبر: نستثمر مليارات الدولارات لصنع أسلحة تفوق سرعة الصوت

أكد ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​ أن بلاده "تستثمر مليارات الدولارات لصنع أسلحة تفوق سرعة الصوت وأن التركيز الأميركي هو على تكنولوجيا الاتصالات والذكاء الصناعي"، لافتاً إلى أن "​أميركا​ تثبت أنها القوة الرائدة بابتكار التقنيات التي تغير قواعد اللعبة".

وفي تصريح صحفي، أشار إسبر أن "​الولايات المتحدة​ تراقب ما يحدث في ​كوريا الشمالية​ وسعيها لصناعة ​صاروخ باليستي​ بعيد المدى وأفضل سبيل للتعامل معها هو التوصل لاتفاق سياسي".

وفي التغيير الإيجابي الذي تسعى إليه أميركا، أفاد إسبر أنه "علينا اتخاذ تدابير إضافية في الأمن السيبراني، وإحداث قفزة قوية مع ​روسيا​ و​الصين​"، معتبراً أن التركيز على تطوير الدفاعات الأميركية هي لخطة الردع ومنع نشوب حروب جديدة، وصولاً إلى إحلال ​السلام​".

