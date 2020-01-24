أعتبر وزير السياحة السابق أفيديس كيدانيان خلال حفل تسلم وتسليم مع وزير السياحة الجديد رمزي مشرفية ان "وزارة السياحة هي سيادية كونها تساهم بإدخال المال الى البلد"، متمنياً ان لا "يستمر الظرف الحال لنتمكن من عودة العمل بالسياحة".
بدوره لفت مشرفية الى "اننا نشجع على السياحة الداخلية وعلينا القيام بنقلة نوعية في السياحة الطبية".
كانت هذه تفاصيل خبر مشرفية: نشجع على السياحة الداخلية وعلينا القيام بنقلة نوعية في السياحة الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.