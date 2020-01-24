مشرفية: نشجع على السياحة الداخلية وعلينا القيام بنقلة نوعية في السياحة الطبية

أعتبر وزير السياحة السابق ​أفيديس كيدانيان خلال حفل تسلم وتسليم مع وزير السياحة الجديد ​رمزي مشرفية​ ان "​وزارة السياحة​ هي سيادية كونها تساهم بإدخال ​المال​ الى البلد"، متمنياً ان لا "يستمر الظرف الحال لنتمكن من عودة العمل بالسياحة".

بدوره لفت مشرفية الى "اننا نشجع على السياحة الداخلية وعلينا القيام بنقلة نوعية في السياحة الطبية".