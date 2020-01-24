تجمع عدد من الشبان والشابات امام مخفر الميناء احتجاجا على توقيف الناشط علي عبدالله نظام، على خلفية احداث بيروت، ورددوا هتافات تطالب بتخليته على الفور.
وهو اوقف في بيروت ثم أفرج عنه، لكن عناصر قوى الامن الداخلي أوقفوه مجددا.
كانت هذه تفاصيل خبر محتجون تجمعوا امام مخفر الميناء مطالبين بالافراج عن موقوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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