محتجون تجمعوا امام مخفر الميناء مطالبين بالافراج عن موقوف

تجمع عدد من الشبان والشابات امام ​مخفر الميناء​ احتجاجا على توقيف الناشط ​علي عبدالله​ نظام، على خلفية احداث ​بيروت​، ورددوا هتافات تطالب بتخليته على الفور.

وهو اوقف في بيروت ثم أفرج عنه، لكن عناصر ​قوى الامن الداخلي​ أوقفوه مجددا.