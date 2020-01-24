اخبار العالم

محتجون تجمعوا امام مخفر الميناء مطالبين بالافراج عن موقوف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تجمع عدد من الشبان والشابات امام ​مخفر الميناء​ احتجاجا على توقيف الناشط ​علي عبدالله​ نظام، على خلفية احداث ​بيروت​، ورددوا هتافات تطالب بتخليته على الفور.

وهو اوقف في بيروت ثم أفرج عنه، لكن عناصر ​قوى الامن الداخلي​ أوقفوه مجددا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محتجون تجمعوا امام مخفر الميناء مطالبين بالافراج عن موقوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا