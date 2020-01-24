الشيخ عكرمة صبري: إبعادي عن الأقصى ظلم وغير قانوني

أعلن خطيب ​المسجد الأقصى​ في ​فلسطين​، الشيخ ​عكرمة صبري​، أنه "لا يحق لسلطات الاحتلال الإسرائيلي التدخل في شؤون المسجد الأقصى". واعتبر صبري في تصريح له أن "إبعادي عن الأقصى ظلم وغير قانوني"، مشيراً إلى أن "المجتمع الإسرائيلي يغتاظ من وجود الفلسطينيين في المسجد الأقصى لأن ذلك يبخر أطماعه في الأقصى".

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