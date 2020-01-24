أكد مستشار وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف خلال لقائه مستشار رئيس الجمهورية النائب السابق امل ابو زيد في موسكو "تمسّك روسيا بالاستقرار في لبنان"، متمنياً التوفيق للحكومة الجديدة ، وداعياً الى "تفعيل عمل اللجنة الحكومية المشتركة من اجل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة".
ودام اللقاء حوالى الساعتين وتمّ التطرق في خلاله الى عدد من القضايا الاقليمية والدولية كما الى المستجدات السياسية الداخلية من تشكيل الحكومة الجديدة الى عودة النازحين السوريين وتفعيل المبادرة الروسية في هذا المجال.
كانت هذه تفاصيل خبر بوغدانوف القتى ابو زيد: تفعيل عمل اللجنة الحكومية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.