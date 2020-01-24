الموسوي لبومبيو: تظاهرات العراق المليونية رسالة لكم لتخرجوا من بلادنا

وجه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي إلى وزير الخارجية الأميركية مايكل بومبيو، رسالة أمل فيها أن تكون التظاهرات المليونية في العراق اليوم قد أوصلت لك الرسالة.
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، توجه الموسوي إلى بومبيو آملاً "ان تكون التظاهرات المليونية في العراق اليوم قد أوصلت لك الرسالة بشكل واضح، هذا قرار موحد لشعوبنا العربية والإسلامية،كلها تريدكم خارجاً، هذه المشاهد المليونية ضدكم ممتدة من فلسطين ولبنان، مروراً بسوريا والعراق وإيران وأفغانستان، وصولا الى اليمن".
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