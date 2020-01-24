المجلس العدلي ارجأ جلسة النظر في اخفاء الامام الصدر ورفيقيه الى 5 حزيران

عقد المجلس العدلي جلسة للنظر في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، برئاسة القاضي ميشال طرزي وعضوية المستشارين القضاة جان مارك عويس، عفيف حكيم، وجمال الحجار ومايا ماجد، في حضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي عماد قبلان كذلك حضرت جهة الادعاء.
وقررت الهيئة إرجاء الجلسة الى 5 حزيران 2020، لابلاغ السيد زاهر بدرالدين موعد الجلسة، والى حين ورود التحقيقات العدلية من المحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة.
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