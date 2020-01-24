المجلس العدلي ارجأ جلسة النظر في اخفاء الامام الصدر ورفيقيه الى 5 حزيران

عقد ​المجلس العدلي​ جلسة للنظر في قضية إخفاء الإمام ​موسى الصدر​ ورفيقيه ​الشيخ محمد يعقوب​ والصحافي ​عباس بدر الدين​، برئاسة القاضي ميشال طرزي وعضوية المستشارين ​القضاة​ جان مارك عويس، عفيف حكيم، وجمال الحجار ومايا ماجد، في حضور ممثل ​النيابة العامة التمييزية​ القاضي عماد قبلان كذلك حضرت جهة الادعاء.

وقررت الهيئة إرجاء الجلسة الى 5 حزيران 2020، لابلاغ السيد زاهر بدرالدين موعد الجلسة، والى حين ورود التحقيقات ​العدلية​ من المحقق العدلي في القضية القاضي ​زاهر حمادة​.

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