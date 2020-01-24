تقدم المحامي غسان المولى بإخبار أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بوكالته عن الإعلاميين نبيه عواضة، خليل نصرالله، شوقي عواضة، حسين الديراني وشحاده جمال الدين شميس، ضد السيد محمد علي الحسيني بـ"جرائم التعامل مع العدو الإسرائيلي تحقير الشعائر الدينية والمس بحرمة الشهداء وإختلاق جرائم والتحريض على إثارة النعرات المذهبية والحض على النزاع بين الطوائف ودس الدسائس والفتن".
هذا وكان الحسيني قد اجتمع مع العدو الإسرائيلي في معسكر أوشفيتر في بولندا وقد اقام الصلاة على ارواح الصهاينة ويقوم بالتحريض بين الطوائف ودس الدسائس والفتن والمس بالقواعد الشرعية للمذهب الجعفري.
كانت هذه تفاصيل خبر إخبار ضد السيد محمد الحسيني بجرائم الاتصال والتعامل مع العدو الاسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.