إخبار ضد السيد محمد الحسيني بجرائم الاتصال والتعامل مع العدو الاسرائيلي

تقدم المحامي غسان المولى بإخبار أمام ​النيابة العامة​ الإستئنافية في ​جبل لبنان​ بوكالته عن الإعلاميين نبيه عواضة، خليل ​نصرالله​، شوقي عواضة، حسين الديراني وشحاده جمال الدين شميس، ضد السيد ​محمد علي الحسيني​ بـ"جرائم التعامل مع العدو الإسرائيلي تحقير الشعائر الدينية والمس بحرمة الشهداء وإختلاق جرائم والتحريض على إثارة النعرات المذهبية والحض على النزاع بين ​الطوائف​ ودس الدسائس والفتن".

هذا وكان الحسيني قد اجتمع مع العدو الإسرائيلي في معسكر أوشفيتر في ​بولندا​ وقد اقام ​الصلاة​ على ارواح الصهاينة ويقوم بالتحريض بين الطوائف ودس الدسائس والفتن والمس بالقواعد الشرعية للمذهب الجعفري.