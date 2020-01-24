شدد مجلس الجنوب في بيان على أن "ما حصل على الطريق المؤدي الى مجلس الجنوب من تضارب بين أبناء المنطقة وبعض المتظاهرين هو عمل مستنكر ومدان من قبلنا"، معلنا أن "ادارة وموظفي المجلس لم يكونوا على علم لا من قريب ولا من بعيد بما جرى او بما كان يحضره المتظاهرون وبما حصل من ردات فعل مؤسفة".
ولفت الى "أننا استمعنا الى البيان الصادر عن وزير الداخلية والذي يؤكد ان الامر بات بعهدة السلطات الامنية المختصة التي ستبني على الشيء مقتضاه".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الجنوب: نستنكر ما حصل من تضارب على طريق مبنى مجلس الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.