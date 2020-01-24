مجلس الجنوب: نستنكر ما حصل من تضارب على طريق مبنى مجلس الجنوب

شدد ​مجلس الجنوب​ في بيان على أن "ما حصل على الطريق المؤدي الى مجلس الجنوب من تضارب بين أبناء المنطقة وبعض المتظاهرين هو عمل مستنكر ومدان من قبلنا"، معلنا أن "ادارة وموظفي المجلس لم يكونوا على علم لا من قريب ولا من بعيد بما جرى او بما كان يحضره المتظاهرون وبما حصل من ردات فعل مؤسفة".

ولفت الى "أننا استمعنا الى البيان الصادر عن وزير الداخلية والذي يؤكد ان الامر بات بعهدة السلطات الامنية المختصة التي ستبني على الشيء مقتضاه".