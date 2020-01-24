مدير دائرة المشرق في البنك الدولي: مستعدون لمساعدة لبنان في ظلّ الظّروف المالية

التقى ​وزير المالية​ ​غازي وزني​، وفداً من ​البنك الدولي​ برئاسة مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه وجرى البحث بمجمل القضايا المالية و​الاقتصاد​ية لاسيما بعد ​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​ وأهمية إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تمرّ بها البلاد ليتمكّن ​لبنان​ من تجاوز ​الأزمة​ الاقتصادية والقيام بالإصلاحات اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد.

وقد أعرب كومار جاه عن استعداد البنك الدولي لمساعدة لبنان في ظلّ الظّروف المالية.