التقى وزير المالية غازي وزني، وفداً من البنك الدولي برئاسة مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه وجرى البحث بمجمل القضايا المالية والاقتصادية لاسيما بعد تشكيل الحكومة الجديدة وأهمية إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تمرّ بها البلاد ليتمكّن لبنان من تجاوز الأزمة الاقتصادية والقيام بالإصلاحات اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد.
وقد أعرب كومار جاه عن استعداد البنك الدولي لمساعدة لبنان في ظلّ الظّروف المالية.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير دائرة المشرق في البنك الدولي: مستعدون لمساعدة لبنان في ظلّ الظّروف المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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