بري التقى العريضي وسفيري ايطاليا وبنغلادش ورئيس المجلس الدستوري

استقبل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، في ​عين التينة​ الوزير السابق ​غازي العريضي​ حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية. كما عرض رئيس المجلس العلاقات الثنائية بين ​لبنان​ وايطاليا خلال استقباله السفير الايطالي ماسيمو موراتي. وبحث خلال استبقاله رئيس ​المجلس الدستوري​ القاضي ​طنوس مشلب​ واعضاء المجلس مهام وعمل المجلس الدستوري، ثم التقى سفير بنغلادش في لبنان عبد المطلب ساركر.

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