دياب استقبل قائد الجيش وبحثا في الاوضاع الامنية

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​، في السراي الحكومي، قائد ​الجيش​ العماد جوزيف عون، في حضور مدير المخابرات العميد طوني منصور. وتم خلال اللقاء عرض لمجمل الاوضاع الامنية في البلاد وشؤون ​المؤسسة العسكرية​. إضغط للمزيد

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