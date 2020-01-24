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تراجع كبير بنسبة مشاهدة محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ

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تراجع أعداد متابعي إجراءات عزل ترامب دبي - بواسطة محمد فارس © Getty تراجع أعداد متابعي إجراءات عزل ترامب تراجعت أعداد المتابعين لمشاهدة إجراءات محاكمة عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، بحوالي مليوني مشاهد، مقارنة بما كانت عليه في اليوم السابق.

وتابع نحو 8.9 مليون يوم الأربعاء، إجراءات محاكمة دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، في اليوم الأول الذي استعرض فيه الديمقراطيون تفاصيل قضيتهم ضد الرئيس الأميركي.

ويمثل هذا الرقم انخفاضا كبيرا بنحو مليوني مشاهد مقارنة بيوم الثلاثاء، حيث بلغ عدد المشاهدين لإجراءات المحاكمة حوالي 11 مليون مشاهد، وفقا لبيانات شركة "نيلسن" لنسب المشاهدة.

وتشير نسب المشاهدة إلى أن جمهور التلفزيون المتابع لإجراءات عزل ترامب تراجع 19 في المئة عن جلسة يوم الثلاثاء التي ركزت على المسائل الإجرائية، حسبما ذكرت "رويترز".

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بدأ الحزب الديمقراطي الأمريكي تحقيقًا رسميًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحقيق قد يؤدي إلى عزله من منصبه كرئيس للقوى العظمى الأولى في العالم

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 ووفقا للبيانات، تركزت نسب المشاهدة من الساعة 13:00 ظهرا وحتى 18:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة على شبكات "أي .بي.سي" و"سي.إن.إن" و"سي.بي.إس" و"إن.بي.سي" و"إم.إس.إن.بي.سي" و"فوكس نيوز".

ومن غير المرجح أن تنتهي ثالث محاكمة لعزل رئيس في تاريخ الولايات المتحدة بتصويت يزيح ترامب من منصبه، خصوصا وأن الجمهوريين، الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ، يعبرون عن تأييدهم للرئيس باستمرار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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