ارتفاع ضحايا "الفيروس القاتل" في الصين.. والعالم يترقب

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الفيروس القاتل تسبب في وفاة 25 شخصا بالصين

وفرضت الصين الحجر الصحي على مدينتي ووهان وهوانغانغ في محاولة الحد من تفشي الفيروس الجديد، الذي ينتمي لعائلة كورونا.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اليابانية عن ظهور ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لشخص قادم من الصين.

وأضافت الوزارة في بيان أن الحالة لرجل في الأربعينات من العمر كان قد وصل إلى اليابان يوم الأحد قادما من مدينة ووهان الصينية منشأ ظهور الفيروس والتي يعيش بها.

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وقالت الوزارة إن الرجل يخضع حاليا للعلاج بأحد المستشفيات.

وفي فيتنام ، أكدت السلطات إصابة مواطنين صينيين اثنين فيها بفيروس كورونا.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان بإقليم هوبي في وسط الصين في نهاية العام الماضي وانتشر في مدن أخرى منها بكين وشنغهاي ومكاو، كما انتشر في الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان.