دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مسؤول بالصحة يرجح "بشدة" وجود إصابات بفيروس كورونا في بريطانيا

لندن (رويترز) - قال واحد من أهم قيادات القطاع الصحي ببريطانيا يوم الجمعة إن من المرجح بشدة وجود حالات مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

وقال البروفيسور بول كوسفورد المدير الطبي الفخري لهيئة الصحة العامة في إنجلترا في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "من المرجح بشدة اكتشاف حالات في بريطانيا".

وأضاف "لدينا مجموعة كاملة من الخطط الجاهزة للتطبيق في هذه الحالة، ويجري تطبيقها الآن".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس أن السلالة الجديدة تمثل حالة طوارئ صحية في الصين لكنها أحجمت عن إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.

Advertisements

شاهد أيضاً من DW أبرز خمسة أسباب لانتشار الجراثيم في الغذاء!

وقال كوسفورد "لا توجد حالات مصابة في بريطانيا حتى الآن لكننا سنواصل الفحص".

وذكر أن خمسة أشخاص خضعوا للفحص في بريطانيا وكانت النتيجة سلبية، مضيفا أن تسعة آخرين يخضعون للفحص. وتعرف نتيجة الفحوص في غضون 24 ساعة تقريبا.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)