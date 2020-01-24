مسؤول يرجح "بشدة" وجود إصابات بفيروس "كورونا" في بريطانيا

وفي حديث لهيئة الإذاعة البريطانية، قال البروفيسور بول كوسفورد المدير الطبي الفخري لهيئة الصحة العامة في إنجلترا: "من المرجح بشدة اكتشاف حالات في بريطانيا".
وأضاف: "لدينا مجموعة كاملة من الخطط الجاهزة للتطبيق في هذه الحالة، ويجري تطبيقها الآن".
وأوضح كوسفورد أنه "لا توجد حالات مصابة في بريطانيا حتى الآن لكننا سنواصل الفحص"، حسبما نقلت "رويترز".
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وذكر أن خمسة أشخاص خضعوا للفحص في بريطانيا وكانت النتيجة سلبية، مضيفا أن تسعة آخرين يخضعون للفحص الذي تعرف نتائجه في غضون 24 ساعة تقريبا.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، الخميس، أن السلالة الجديدة تمثل حالة طوارئ صحية في الصين، لكنها أحجمت عن إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.
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