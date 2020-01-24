مسؤول يرجح "بشدة" وجود إصابات بفيروس "كورونا" في بريطانيا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty السلالة الجديدة تمثل حالة طوارئ صحية في الصين.

وفي حديث لهيئة الإذاعة البريطانية، قال البروفيسور بول كوسفورد المدير الطبي الفخري لهيئة الصحة العامة في إنجلترا: "من المرجح بشدة اكتشاف حالات في بريطانيا".

وأضاف: "لدينا مجموعة كاملة من الخطط الجاهزة للتطبيق في هذه الحالة، ويجري تطبيقها الآن".

وأوضح كوسفورد أنه "لا توجد حالات مصابة في بريطانيا حتى الآن لكننا سنواصل الفحص"، حسبما نقلت "رويترز".

Advertisements

أخبار ذات صلة

وذكر أن خمسة أشخاص خضعوا للفحص في بريطانيا وكانت النتيجة سلبية، مضيفا أن تسعة آخرين يخضعون للفحص الذي تعرف نتائجه في غضون 24 ساعة تقريبا.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، الخميس، أن السلالة الجديدة تمثل حالة طوارئ صحية في الصين، لكنها أحجمت عن إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.