شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى يهنئ رجال الداخلية بمناسبة عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ونائبه الطيار منتصر مناع، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع رجال الشرطة الشرفاء عيون الوطن الساهرة القائمين على حفظ الأمن والأمان وحماية المواطنين، بمناسبة عيد الشرطة الموافق ٢٥ يناير،، وتقدم بالشكر والتقدير لرجال الأمن العاملين بالمطارات المصرية على تعاونهم ودورهم البارز فى الحفاظ على أمن وسلامة المطارات.

كما توجه وزير الطيران بالتحية لأرواح شهداء الوطن الأبطال من رجال الشرطه الأبرار داعياً المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته.

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي،كرم عدداً من رجال الشرطة المتميزين، وذلك بحفل عيد الشرطة رقم 68، تقديراً لجهودهم في حفظ الأمن. ويقام الحفل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدداً من الشخصيات العامة، لإلقاء الضوء على بطولات رجال الشرطة فى 25 يناير سنة 1952، عندما تصدوا للإنجليز، واستبسلوا لآخر لحظة فى الدفاع عن الوطن، حتى قرر الجنرال الإنجليزى إكسهام منح جثث شهداء الشرطة التحية العسكرية عند إخراجها من مبنى محافظة الإسماعيلية، اعترافًا بشجاعتهم فى الحفاظ على وطنهم.

وتبدأ قصة معركة الشرطة فى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952 ، حيث قام القائد البريطانى بمنطقة القناة "البريجادير أكسهام" باستدعاء ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة فما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطانى وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت، والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.